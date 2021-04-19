В Гималаях нашли пропавших российских альпинистов

В Гималаях нашли российских альпинистов, пропавших при восхождении. В компании Seven Summit Treks, предоставляющей услуги скалолазам в базовых лагерях, рассказали, что пострадавших доставят в больницу в Катманду.

«Шерпы отследили всех трех пропавших русских на Аннапурне между базовыми лагерями 3 и 4», - сказано в сообщении.

Уточняется, что один альпинист уже находится в базовом лагере, двоих доставят туда вертолетом.

О том, что трое российских альпинистов - Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев - пропали без вести, стало известно в понедельник, 19 апреля, утром. Это произошло во время попытки россиян подняться на десятую по высоте вершину мира - Аннапурну.