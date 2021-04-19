Володин предсказал новые «претензии» США к России

В ближайшее время можно ожидать новых претензий от США к России, удары могут быть направлены на промышленность и топливно-энергетическую отрасль. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, очевидно, что развитие России как сильного суверенного государства невыгодно, неприемлема для США и союзников также мысль о том, что страна может занять подобающее ей место в мире.

«Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», - заявил Володин.

Он отметил, что удары, вероятнее всего, будут нанесены по промышленности и топливно-энергетической отрасли с целью остановить экономическое развитие России.

Володин добавил, что «нужно понять цену всем этим обвинениям» и необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне.

Ранее в США заявили о новых антироссийских санкциях. В частности, администрация Джо Байдена намерена ввести ограничения против шести компаний, якобы поддерживающих «хакерские операции российских спецслужб».