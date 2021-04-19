В России хотят вернуть МВД контроль над дорожными знаками

В России могут вернуть министерству внутренних дел контроль над дорожными знаками. Как пишет «Коммерсант», законопроект, который обязывает власти всех уровней согласовывать с ведомством их установку, уже одобрен правительственной комиссией.

Речь, по данным издания, идет о поправках к закону «Об организации дорожного движения». Изменения были подготовлены министерством транспорта еще в 2020 году. После общественной дискуссии и согласований с ведомствами они были переданы на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности.

Контроль за дорожными знаками убрали из полномочий МВД восемь лет назад. Останутся две ситуации, когда ПОДД согласовывать не придется. Например, при аварийно-восстановительных работах после ЧП и аварии, когда движение транспорта ограничивается на срок не более двух суток. Во-вторых, проведение массовых мероприятий на дорогах, если они длятся не более суток.