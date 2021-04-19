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Диетолог раскрыл опасные свойства чеснока

Анна Касаткина
07:10 19.04.2021
Людям с заболеваниями желудка не стоит употреблять чеснок в сыром виде, отметил специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Людям с заболеваниями желудка следует употреблять чеснок с осторожностью. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Он отметил, что жгучие и едкие эфиры в составе чеснока могут раздражать слизистую полости рта и пищевода.

«Если есть заболевания желудка - гастрит и так далее - то надо делать поправочку: чеснок этот в пище прятать, например, добавлять в горячие блюда, в щи и так далее», - пояснил Гинзбург.

В целом же, чеснок для организма очень полезен, так как оказывает благотворительное влияние на сердечно-сосудистую систему и обладает противовоспалительным эффектом, уточнил специалист.

Ранее диетолог раскрыл необычные свойства горьких продуктов.

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