СМИ: Турция одобрила производство российской вакцины «Спутник V»

Турция одобрила производство «Спутника V». Об этом со ссылкой на члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза сообщает газета Yeni Şafak.

«В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение», - приводит издание его слова.

Стоимость производства одной дозы вакцины в Турции оценивается примерно в 10 долларов. Это соответствует цене Sinovac, которая поставляется из Китая.

«Спутник V» - это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Препарат одобрен почти в 60 странах.