Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вакцина «Спутник V» может эффективно защищать от COVID-19 и животных

Валентина Пескова
07:21 16.04.2021
В разработавшем медицинский препарат НИЦ имени Гамалеи подтвердили, что вакцина «Спутник V» защитит от инфекции коронавируса даже животных, однако сначала нужно привить все-таки людей.
Вакцина «Спутник V» может эффективно защищать от COVID-19 и животных
© Фото: Zulkarnain, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Российская вакцина «Спутник V», которая была зарегистрирована в мире самой первой для защиты от инфекции COVID-19, может также хорошо защищать от коронавируса и животных, однако сейчас в приоритете все-таки люди.

«Я более чем уверен, что "Спутник V" будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить. Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает», - заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как отметил специалист, животных следует прививать не только для их собственной защиты, но еще и для прекращения циркуляции коронавируса между человеком и животным.

Гинцбург подчеркнул, что все доклинические испытания вакцина проходила именно на животных, поэтому можно сказать с абсолютной уверенностью, что она работает.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:59 Армия
Видео
Крупный калибр: курсанты центра снайпинга ЗВО поразили цели на дальностях до 1300 метров
05:18 В стране и мире
В приморской школе обрушилась стена: 220 детей переведены на дистанционку
04:26 Армия
Видео
Первые призывники из Сибири отправились к местам прохождения военной службы
02:45 В стране и мире
Видео
«Остановили войны»: Шойгу рассказал, за что удостоен звания Героя России
01:09 В стране и мире
Видео
«Брались за любую работу»: как Шойгу сделал МЧС России лучшим в мире спасательным ведомством
Популярное
Популярное
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Видео
Убили прямо во время ужина: ВСУ обстреляли из артиллерии многоэтажки Донецка
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц
Мясников назвал частую ошибку пациентов при головной боли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.