Вакцина «Спутник V» может эффективно защищать от COVID-19 и животных

Российская вакцина «Спутник V», которая была зарегистрирована в мире самой первой для защиты от инфекции COVID-19, может также хорошо защищать от коронавируса и животных, однако сейчас в приоритете все-таки люди.

«Я более чем уверен, что "Спутник V" будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить. Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает», - заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как отметил специалист, животных следует прививать не только для их собственной защиты, но еще и для прекращения циркуляции коронавируса между человеком и животным.

Гинцбург подчеркнул, что все доклинические испытания вакцина проходила именно на животных, поэтому можно сказать с абсолютной уверенностью, что она работает.