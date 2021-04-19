Названа причина экстренной посадки пассажирского самолета в аэропорту Новосибирска
У командира воздушного судна произошел инсульт.
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Пассажирский самолет, летевший из Парижа в Токио, экстренно сел в новосибирском аэропорту по причине инсульта у пилота. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Boeing 777-800 японской авиакомпании All Nippon Airways приземлился в 05:53 по московскому времени.
«Причина предварительная - инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе», - сообщили ТАСС в прокуратуре.
О числе пассажиров на борту пока не сообщается.