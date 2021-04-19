Названа причина экстренной посадки пассажирского самолета в аэропорту Новосибирска

Пассажирский самолет, летевший из Парижа в Токио, экстренно сел в новосибирском аэропорту по причине инсульта у пилота. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Boeing 777-800 японской авиакомпании All Nippon Airways приземлился в 05:53 по московскому времени.

«Причина предварительная - инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе», - сообщили ТАСС в прокуратуре.

О числе пассажиров на борту пока не сообщается.