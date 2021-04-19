Летевший из Парижа в Токио пассажирский самолет экстренно сел в новосибирском аэропорту
Причина внеплановой посадки - плохое самочувствие члена экипажа.
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Трансконтинентальный Boeing Dreamliner, принадлежащий японской авиакомпании, экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска. Самолет следовал из Парижа в Токио.
По данным ТАСС, причина экстренной посадки - плохое самочувствие члена экипажа.
«Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка», - сказали в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что внеплановую посадку командир лайнера запросил после Нижневартовска. Других подробностей не приводится.