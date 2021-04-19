В стране и мире Летевший из Парижа в Токио пассажирский самолет экстренно сел в новосибирском аэропорту Иван Линдеманн Причина внеплановой посадки - плохое самочувствие члена экипажа. © Фото: pixabay Читайте нас на: Трансконтинентальный Boeing Dreamliner, принадлежащий японской авиакомпании, экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска. Самолет следовал из Парижа в Токио. По данным ТАСС, причина экстренной посадки - плохое самочувствие члена экипажа. «Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка», - сказали в пресс-службе аэропорта. Отмечается, что внеплановую посадку командир лайнера запросил после Нижневартовска. Других подробностей не приводится. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика