Бурлящие потоки: в регионах России борются с последствиями мощного паводка

Паводки захватывают все большие территории России. В Кемеровской области затопило четыре километра федеральной трассы «Сибирь». Вместо дороги - бурлящий поток. Место оцепили и организовали объезд. Все произошло из-за резкого подъема уровня воды в реке.

Ну а в Новосибирской области талые воды уже затопили десятки домов в пяти населенных пунктах. В одном из них автобус застрял прямо на дороге. Выбраться ему помогли местные жители на тракторе. Все это время пассажиры сидели в салоне, подняв ноги, чтобы не намочить их.

А в Башкирии вода поднялась еще выше и людям пришлось спасаться на крышах автомобилей. К счастью, им удалось вызвать спасателей - людей эвакуировали, а вот машины смогут вытащить только когда сойдет вода, чтобы туда мог добраться эвакуатор.