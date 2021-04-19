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Бурлящие потоки: в регионах России борются с последствиями мощного паводка

Ян Брацкий
05:46 19.04.2021
Талые воды заливают приусадебные участки, автомобили и первые этажи жилых домов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Паводки захватывают все большие территории России. В Кемеровской области затопило четыре километра федеральной трассы «Сибирь». Вместо дороги - бурлящий поток. Место оцепили и организовали объезд. Все произошло из-за резкого подъема уровня воды в реке.

Ну а в Новосибирской области талые воды уже затопили десятки домов в пяти населенных пунктах. В одном из них автобус застрял прямо на дороге. Выбраться ему помогли местные жители на тракторе. Все это время пассажиры сидели в салоне, подняв ноги, чтобы не намочить их.

А в Башкирии вода поднялась еще выше и людям пришлось спасаться на крышах автомобилей. К счастью, им удалось вызвать спасателей - людей эвакуировали, а вот машины смогут вытащить только когда сойдет вода, чтобы туда мог добраться эвакуатор.

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