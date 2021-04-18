В стране и мире Очевидцы опубликовали видео смытого потоком воды моста в Кузбассе Алексей Курильченко В соцсетях опубликовано видео моста в Кузбассе, смытого потоком воды. © Видео: ВКонтакте, Инцидент Кузбасс © Фото: ВКонтакте, Инцидент Кузбасс Читайте нас на: Поток воды смыл мост на трассе Томск- Юрга в Кузбассе. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. «Трасса Томск- Юрга, смыло мост. Трассу перекрыли, объезд сделали через деревни Безменово и Проскоково. За день грузовики уже разбили весь асфальт», - цитирует слова очевидца портал «Сибдепо». Паводок охватывает все новые территории. Сложная обстановка наблюдается в 24 регионах России. В Саратовской области разлилась река Медведица, в воде оказался город Аткарск. Затоплены несколько десятков домов, сотни людей отрезаны от большой земли. К ним организована лодочная переправа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика