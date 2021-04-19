Диетолог назвал опасные для сезонных аллергиков продукты

Употребление нежелательных продуктов в период обострения аллергических реакций может спровоцировать серьезное ухудшение самочувствия. Об этом заявила врач-диетолог Светлана Титова. С ее слов, особенно осторожными в весенний период нужно быть людям, страдающим от поллиноза - сезонного проявления аллергии.

«При поллинозе нельзя обострять ситуацию и употреблять аллергенные продукты, такие как цитрусовые и мед. У многих есть аллергия на лактозу, которая способна спровоцировать осложнения. Выпил молока, добавилась аллергия и началось обострение. Надо пить больше воды и не употреблять аллергенов», - советует Титова.

В период обострения аллергических реакций необходимо быть более разборчивым в еде, добавляет она. Необходимо отказаться от жареного и фастфуда.

«Очень часто аллергия начинается на добавки к пище. Мы берем готовый продукт, а там очень много добавок, которые вызывают аллергию. Это усилители вкуса, ароматизаторы и красители. Когда это наслаивается на поллиноз - получается двойной эффект. Нужно есть натуральные продукты. Старайтесь знать, что у вас на тарелке», - рекомендует эксперт.

Те же требования относятся и к шоколаду - еще одному традиционному и достаточно мощному аллергену. Диетолог рекомендует отдавать предпочтение натуральному темному шоколаду, процент содержания какао в котором от 70 процентов. Молочные плитки и шоколад с различными топингами вызывает нежелательные реакции гораздо чаще, констатировала медик.