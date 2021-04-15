Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Иммунолог объяснила пыльцевым вихрем резкий рост аллергенов в столичном воздухе

Егор Левин
11:20 15.04.2021
По словам врача, помимо внезапной активизации сразу трех аллергических растений в настоящий момент, вскоре к ним прибавится еще и привычная береза, также в особо сильном виде.
© Фото: kati, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Активная стадия цветения ольхи и орешника спровоцировала возникновение так называемого пыльцевого вихря (пыльцевого дождя) - уровень аллергенов в столичном воздухе резко повысился и стал причиной ухудшения самочувствия аллергиков. Однако как такового подобного диагноза не существует - об этом в беседе со «Звездой» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Врач заметила, что термины «пыльцевой вихрь», или «пыльцевой дождь», являются только образными выражениями, связанными с периодами цветения тех или иных растений. В частности, по словам Логиной, одновременной активизации лещины и орешины.

«Обычно у нас верба, потом орешина, потом лещина. Сейчас они зацвели все вместе, поэтому в воздухе повышенная концентрация пыльцы этих трех растений. Береза еще не начала цветение», - сказала иммунолог.

Она также отметила, что в этом году стоит ожидать очень сильного ее цветения и большого количества обращений аллергиков к врачам.

«Насчет дождя (вихря) - это образное выражение, которое все подхватили и теперь мусолят. Обычный поллиноз, только в этом году повышенное содержание пыльцы вот этих трех растений, потому что они зацвели одновременно», - подытожила Логина.

Ранее врач поделился советами, как избежать обострения сезонной аллергии. Иммунолог Владимир Болибок заявил, что для этого необходимо носить маску и очки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:10 В стране и мире
Названа возможная причина пожара в доме на Урале, в котором погибли пятеро детей
07:42 В стране и мире
Видео
В одном строю: в Калининграде военнослужащие приступили к репетициям Парада Победы
06:51 В стране и мире
Четыре ребенка погибли при пожаре в Свердловской области
05:37 В стране и мире
Видео
Покорители вершин: под Новороссийском стартовало первенство ВДВ по летнему горному троеборью
05:00 В стране и мире
СМИ: США намерены выслать десять российских дипломатов
Популярное
Популярное
Мясников назвал частую ошибку пациентов при головной боли
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
«Ставки совсем другие»: доктор Мясников рассказал, чем опасны хронические болезни во время заболевания коронавирусом
Видео
Идеальный завтрак: врач раскрыла секреты приготовления полезных для здоровья бутербродов
Видео
Период обострений: какие болезни сильнее «атакуют» здоровье весной
Видео
Врач поделился советами, как избежать обострения сезонной аллергии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.