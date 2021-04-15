Иммунолог объяснила пыльцевым вихрем резкий рост аллергенов в столичном воздухе

Активная стадия цветения ольхи и орешника спровоцировала возникновение так называемого пыльцевого вихря (пыльцевого дождя) - уровень аллергенов в столичном воздухе резко повысился и стал причиной ухудшения самочувствия аллергиков. Однако как такового подобного диагноза не существует - об этом в беседе со «Звездой» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Врач заметила, что термины «пыльцевой вихрь», или «пыльцевой дождь», являются только образными выражениями, связанными с периодами цветения тех или иных растений. В частности, по словам Логиной, одновременной активизации лещины и орешины.

«Обычно у нас верба, потом орешина, потом лещина. Сейчас они зацвели все вместе, поэтому в воздухе повышенная концентрация пыльцы этих трех растений. Береза еще не начала цветение», - сказала иммунолог.

Она также отметила, что в этом году стоит ожидать очень сильного ее цветения и большого количества обращений аллергиков к врачам.

«Насчет дождя (вихря) - это образное выражение, которое все подхватили и теперь мусолят. Обычный поллиноз, только в этом году повышенное содержание пыльцы вот этих трех растений, потому что они зацвели одновременно», - подытожила Логина.

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