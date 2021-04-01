Медики связали потребление апельсинов и развитие рака

Злоупотребление цитрусами, особенно апельсинами и апельсиновым соком в частности, приводит к увеличению рисков развития меланомы по сравнению с теми, кто избегает этих фруктов в рационе. К такому выводу пришли ученые, проведя соответствующее исследование. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Британского журнала дерматологии. Работу провели сотрудники Университета Индианы, опираясь на данные британского биобанка.

Так, согласно выводам ученых, при включении в рацион более двух порций цитрусовых в день риск заболеть раком кожи повышается на 63%.

Причем особенно подвержены этому риску при более высоком потреблении цитрусовых люди со светлой и очень светлой кожей.

Причиной наблюдаемого действия апельсинов на организм человека, по мнению исследователей, является вещество псорален, содержащееся в цитрусовых и обладающее фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.

По мнению медиков, результаты работы могут быть полезны для разработки рекомендаций по профилактике развития меланомы среди тех, кто входит в высокую группу риска.

Меланома представляет собой злокачественную опухоль, которая развивается из клеток, синтезирующих меланин. В основном развитие заболевания обусловлено действием ультрафиолетового излучения.