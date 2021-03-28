Онколог назвала сочетания провоцирующих рак кишечника продуктов

Употребление большого количества жиров и ограничение организма в клетчатке, фолиевой кислоте и кальции, способно спровоцировать рак кишечника. Эта разновидность онкологии входит в пятерку наиболее часто встречающихся в России, заявила врач-онколог и проктолог Елена Смирнова.

Особое внимание своей диете и состоянию здоровья необходимо уделять пожилым людям, считает она, так как с возрастом риск заболеть раком кишечника многократно увеличивается, отметила врач на своей странице в Instagram.

Ранее Смирнова рассказала, как можно самостоятельно диагностировать у себя рак кишечника. Специфические признаки опухоли можно заметить на второй стадии, отмечает она. В частности, следует обращать внимание на ноющую боль в животе и метеоризм. В этом случае необходимо обратиться к врачу, призвала доктор.

Третья стадия заболевания характеризуется серьезными нарушениями в работе ЖКТ. У пациентов наблюдаются запоры, диарея, частые позывы в туалет, кровь в кале, усталость, слабость и потеря веса.

При четвертой стадии заболевания опухоль начинает переходить на соседние органы и ткани. Это состояние сопровождает усугублением симптомов, указала онколог.