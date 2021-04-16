Игнорируя минские договоренности: украинские военные обстреливают города Донбасса из артиллерии запрещенных калибров

Вооруженные силы Украины не снижают интенсивность обстрелов. Под огнем из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, находятся пригороды Донецка. Есть повреждения жилых домов.

Этой ночью в поселке Александровка снова было неспокойно. Канонада в округе гремела почти час. Со слов местных жителей, режим тишины в этой прифронтовой зоне соблюдается лишь на бумаге. Ведь окопы украинских силовиков буквально на окраине селения.

За эту ночь в сторону Александровки с позиций ВСУ 30 раз выстрелили из БМП и два раза из гранатомета. Сегодня человеческих жертв здесь удалось избежать. Но разрушения есть. За годы конфликта крыши жители латали не единожды.

Только за эти сутки в сторону населенных пунктов ДНР с позиций киевских военных было выпущено семь мин калибра 120 миллиметров и пять снарядов калибра 122 миллиметра. Это тяжелое вооружение запрещено Минскими соглашениями. Люди в прифронтовых поселках давно боятся ложиться спать.

«Никогда нельзя привыкнуть к тому, проснешься ты или нет», - поделился Иван Приходько, глава администрации города Горловка.

На картах администрации Горловки после каждого обстрела появляются все новые отметки. От некоторых пригородов практически ничего не осталось.

Шифер и стройматериалы для ремонта домов здесь выделяют регулярно. Жители поселка говорят: только залатаешь одну дыру, как тут же пробьет другую. Ведь неподалеку бои идут почти каждый день.

Накануне при обстреле тяжелым вооружением в пригороде Донецка погиб пожилой мужчина. Сегодня ДНР экстренно инициировала новое заседание контактной группы по безопасности в Донбассе.