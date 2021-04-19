Российских фигуристов-триумфаторов ЧМ в Японии встретили во Владивостоке

Во Владивостоке встретили наших фигуристов, которые триумфально выступили на командном Чемпионате мира в Японии. Россияне впервые стали победителями турнира, причем выиграли его с рекордом, набрав 125 баллов.

На высшую ступень пьедестала в женском одиночном катании поднялась Анна Щербакова. Лучшими среди спортивных пар были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду - Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Командный Чемпионат мира - это коммерческий турнир. Он проводится с 2009-го года. Лидерство обычно было у американцев или японцев, но сейчас россияне их подвинули.