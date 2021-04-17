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Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии

Валентина Пескова
12:48 17.04.2021
Сборная России досрочно стала победителем командного чемпионата по фигурному катанию в Японии, после двух дней уверенно лидируя в общем зачете и опережая команду США на 9 баллов.
Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии
© Фото: Naoki Morita, AFLO, Globallookpress
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Сегодняшний день соревнований World Team Trophy в Осаке принес нашим фигуристам досрочную победу - в общем зачете сборная России выиграла командный чемпионат мира, набрав 125 баллов. Победа в этих соревнованиях досталась российской сборной впервые в истории отечественного фигурного катания.

После двух дней командного чемпионата по фигурному катанию в Японии россияне уверенно лидировали в общем зачете, опережая команду США на 9 баллов. В итоге американские фигуристы заняли второе место (110 баллов), а третье досталось фигуристам из Японии (107 баллов), пишет ТАСС.

Победные баллы российские фигуристы набрали благодаря Анне Щербаковой, занявшей первое место в произвольной программе на соревнованиях одиночниц. По итогам проката 17-летняя фигуристка набрала 160,58 балла. А также Елизавете Туктамышевой, занявшей третье место со 146,23 баллами. На втором месте у фигуристок-одиночниц расположилась японка Каори Сакамото (150,29 балла).

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