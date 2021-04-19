Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Последний зимний аккорд: синоптики предупредили россиян о похолодании и мокром снеге

Ян Брацкий
04:18 19.04.2021
В ночь на вторник температура воздуха в Московской области может упасть до нуля.
Последний зимний аккорд: синоптики предупредили россиян о похолодании и мокром снеге
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

В центре Европейской России ожидается мокрый снег. При этом, выпадет до 20 процентов месячной нормы осадков. Такой прогноз на грядущую неделю озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Причина для резкой смены погоды - приближающийся циклон и холодные порывы северо-восточного ветра, уточнил метеоролог.

«Небольшие осадки будут постоянно, но они будут насколько небольшими и не повсеместными, что кто-то их заметит, а кто-то нет... В ночь на среду наиболее заметные осадки, и они уже будут не только в виде дождя, но и большая вероятность мокрого снега... Выпадет много осадков, минимум 20% от нормы, а скорее всего больше», - приводит РИА Новости слова Вильфанда.

К среде столбики термометров опустятся на 10 градусов относительно температурных значений предыдущей недели, добавил он.

«В Москве температура в понедельник 11-12 градусов, в ночь на вторник в Москве будет 3-4 градуса минимальная, а по области до нуля, в ночь на среду - от 1 до 6 градусов. Похолодание сильнейшее, на 10 градусов температура понизится, но при этом она будет около нормы, но не ниже. Вот такой и должен быть апрель», - заявил Вильфанд.

Вслед за переменой погоды жители Европейской части страны ощутят на себе резкие перепады атмосферного давления, так что метезависимым людям следует отнестись к своему здоровью более внимательно.

Похолодание будет недолгим, успокоил Вильфанд. Уже во второй половине рабочей недели температура начнет расти до 18 градусов тепла.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:53 Армия
Видео
Около 80 тысяч военнослужащих и гражданского персонала ЦВО поставили прививку от COVID-19
19:41 В стране и мире
Видео
Посла Чехии вызвали в МИД РФ
17:13 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Египте
14:35 ОПК
Видео
«150 грамм в сутки»: последний космонавт гагаринского отряда рассказал о расходе топлива боевой станции «Алмаз»
22:07 В стране и мире
Анна Кузнецова вывезет в Россию из Сирии 34 ребенка
Популярное
Популярное
Видео
Врач назвала наиболее полезное для здоровья масло
Видео
Эксперт назвал недорогой орех, по ценности ничем не уступающий пекану и миндалю
Видео
Москвичей ждет барическая «яма»: показания барометров понизятся сразу на 20 единиц
Доктор Мясников рассказал, как предостеречь себя от заболевания в отпуске
Педиатр назвал самые опасные детали игрушек для детей
Врач рассказала, кому строго противопоказано лечение пчелиными укусами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.