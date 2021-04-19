Последний зимний аккорд: синоптики предупредили россиян о похолодании и мокром снеге

В центре Европейской России ожидается мокрый снег. При этом, выпадет до 20 процентов месячной нормы осадков. Такой прогноз на грядущую неделю озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Причина для резкой смены погоды - приближающийся циклон и холодные порывы северо-восточного ветра, уточнил метеоролог.

«Небольшие осадки будут постоянно, но они будут насколько небольшими и не повсеместными, что кто-то их заметит, а кто-то нет... В ночь на среду наиболее заметные осадки, и они уже будут не только в виде дождя, но и большая вероятность мокрого снега... Выпадет много осадков, минимум 20% от нормы, а скорее всего больше», - приводит РИА Новости слова Вильфанда.

К среде столбики термометров опустятся на 10 градусов относительно температурных значений предыдущей недели, добавил он.

«В Москве температура в понедельник 11-12 градусов, в ночь на вторник в Москве будет 3-4 градуса минимальная, а по области до нуля, в ночь на среду - от 1 до 6 градусов. Похолодание сильнейшее, на 10 градусов температура понизится, но при этом она будет около нормы, но не ниже. Вот такой и должен быть апрель», - заявил Вильфанд.

Вслед за переменой погоды жители Европейской части страны ощутят на себе резкие перепады атмосферного давления, так что метезависимым людям следует отнестись к своему здоровью более внимательно.

Похолодание будет недолгим, успокоил Вильфанд. Уже во второй половине рабочей недели температура начнет расти до 18 градусов тепла.