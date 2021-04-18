Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр РФ продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 12.00 вторника, 20 апреля, в связи с сильным ветром. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении синоптиков.

Как ожидается, ветер в регионе будет дуть со скоростью 15-17 метров в секунду. Ранее предупреждение действовало до 07.00 19 апреля.

В воскресенье, 18 апреля, заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов сообщил, что в России в ближайшие 50 лет средняя температура увеличится на 3-4 градуса, что, в свою очередь, может привести к опасным последствиям.