Врач назвал самый важный корнеплод в весенний период

Употребляя в пищу редьку, можно поддержать ослабленный организм в весенний период. В этом уверен врач-гомеопат и фитотерапевт Михаил Лущик. С его слов, этот корнеплод обладает массой полезных свойств. В редьке, уверен врач, множество активных веществ, которые очищают организм и оказывают бактерицидное свойство.

«Когда мы едим редьку, она способствует выведению всех неблагоприятных веществ, потому что сера сама по себе является ловушкой для тяжелых металлов, для вредных веществ», - пояснил Лущик в беседе с радио Sputnik.

С помощью редки можно лечить простуду, добавил он. В комбинации с медом она выступает в качестве народного рецепта от распространенного в межсезонье недуга.

«В старину детям и взрослым давали сок редьки и загоняли на печку, прогревали. К утру, как правило, они были здоровы при любой простуде», - напомнил фитотерапевт.

Содержащийся в редьке калий, помимо прочего, обладает мочегонным эффектом, способствует активизации работы кишечника и тормозит сердцебиение, отметил гомеопат.