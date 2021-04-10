Врач рассказала, как не заболеть в «сезон вирусов»

Самый эффективный способ противостоять вирусным инфекциям - держаться подальше от людей, которые уже заболели. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

В целом же нужно использовать все средства защиты в комплексе: носить маску, проветривать помещения и соблюдать социальную дистанцию, отметила она.

«Все хором: и дистанцирование, и маска, и изоляция от тех, кто у нас кашляет, насморк есть и так далее. Это очень важно. Не только социальная дистанция, но и подальше уходить от людей, которые болеют», - сказала Лапа.

Ранее в Роскачестве рассказали, что ни одна маска не гарантирует полной защиты от вирусов и бактерий. Однако одни экземпляры все же служат лучшим барьером, чем другие.