Жители населенных пунктов вдоль трассы М-4 в Сирии получили гумпомощь от российских военных

Российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи в сирийские города и поселки, которые находятся в районе трассы М-4 в провинции Алеппо. Появление колонны российских военных в этих небольших деревнях на севере Сирии для местных жителей стало настоящим сюрпризом.

В этот раз, продукты питания в помощь местному населению военные из центра по примирению враждующих сторон решили привезти без предупреждения. Больше тысячи продуктовых наборов. Причем сразу в несколько населенных пунктов.

«Особенность этой гуманитарной акции в том что мы заранее не оповещаем глав населенных пунктов, а проезжаем по этой трассе, останавливаемся и показываем радушие и теплоту Российской Федерации и убеждаемся в том, что действительно, эта гуманитарная помощь необходима и гуманитарная обстановка сложнее той, которую мы себе сами представляли. Люди собираются за считанные минуты, больше двухстах человек», - рассказал начальник группы по формированию доставки гуманитарных грузов Дмитрий Бредучев.

Трасса М-4 в провинции Алеппо. Долгое время эта экономически важная для Сирии дорога была под контролем боевиков. Ездить по ней решались лишь самые отчаянные. Ежедневно террористы открывали огонь по проезжающему транспорту. В 2019-ом году российские военные образовали здесь безопасный коридор шириной 12 километров.

«Мы благодарны России за патрулирование, ведь без вас было проблематично ездить по трассе М-4. У меня погиб родственник на трассе и я боялся передвигаться по ней. Но с приходом русских я не боюсь и езжу практически каждый день по ней на работу», - признался водитель Ахмед Али.

Постоянное присутствие здесь российских военных, говорят местные жители, фактически вернуло жизнь в эти места. Родственники, которые не виделись долгое время, теперь могут ездить друг к другу в гости. И, конечно же, восстановились торговые перевозки в самые отдаленные северные поселки.

«Большое спасибо России за предоставленную гуманитарную помощь и за то, что она с нами в такой тяжелый момент. Также выражаем отдельную благодарность президенту России. Спасибо России», - поблагодарил житель села Кашма-Зипкан Ферас Мухамед.​

Сопровождение гражданских машин российскими военными здесь стало уже нормой. За год по трассе М-4 они сопроводили более 50 тысяч автомобилей и почти 90 тысяч человек.