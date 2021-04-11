Помощь детям и взрослым: российские военные раздали гуманитарную помощь в провинции Хасеке

В населенном пункте Тель-Эш-Шейх-Уджайл в провинции Хасеке сложилась крайне тяжелая ситуация. В населенном пункте не хватает питьевой воды, нет медикаментов и отсутствует электричество. Появление российских военных в рамках гуманитарной акции для почти 700 жителей стало настоящим праздником.

В местной школе обучаются порядка 500 учеников, многие из которых потеряли родственников на войне с боевиками.

«Спасибо России от учителей школы, благодарим за гуманитарную помощь, медицинскую и помощь в целом. Спасибо за лекарства, выданные ученикам и всем нуждающимся, также выражаем свою благодарность докторам за проведенный медицинский осмотр и за их работу, проделанную в целях оказания помощи взрослым и детям», - говорит профессор Хасан Сулиман Али.

В коробках с надписью «Россия с вами» продукты, которых хватит на несколько дней.

«Сегодня мы проводим очередную гуманитарную акцию в населенном пункте Тель-Эш-Шейх-Уджайл, выдачу 480 продовольственных наборов. В составе набора - 4,5 килограмма муки, 1,5 килограмма риса, килограмм сахара, сгущенное молоко, чай... Также будет оказана медицинская помощь в виде терапевтического осмотра всем нуждающимся», - поясняет начальник группы по формированию гуманитарных грузов подполковник Дмитрий Бредучев.

В течение часа российские военные раздавали продуктовые наборы. Одновременно с этим военные медики в здании школы проводили осмотр всех желающих, раздавали медикаменты и рекомендации.

Получив коробки с продуктовыми наборами, местные жители не спешили расходиться по домам. Пообщаться с военными, которые помогли освободить их страну от террористов, для многих важнее продуктов. В свою очередь, российские военные заявляют, что география гуманитарных акций на северо-востоке Сирии будет только расширяться.