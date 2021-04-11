Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Помощь детям и взрослым: российские военные раздали гуманитарную помощь в провинции Хасеке

Виталий Акиньшин
00:59 11.04.2021
В населенном пункте Тель-Эш-Шейх-Уджайл из-за войны ложилось крайне тяжелое положение.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В населенном пункте Тель-Эш-Шейх-Уджайл в провинции Хасеке сложилась крайне тяжелая ситуация. В населенном пункте не хватает питьевой воды, нет медикаментов и отсутствует электричество. Появление российских военных в рамках гуманитарной акции для почти 700 жителей стало настоящим праздником.

В местной школе обучаются порядка 500 учеников, многие из которых потеряли родственников на войне с боевиками.

«Спасибо России от учителей школы, благодарим за гуманитарную помощь, медицинскую и помощь в целом. Спасибо за лекарства, выданные ученикам и всем нуждающимся, также выражаем свою благодарность докторам за проведенный медицинский осмотр и за их работу, проделанную в целях оказания помощи взрослым и детям», - говорит профессор Хасан Сулиман Али.

В коробках с надписью «Россия с вами» продукты, которых хватит на несколько дней.

«Сегодня мы проводим очередную гуманитарную акцию в населенном пункте Тель-Эш-Шейх-Уджайл, выдачу 480 продовольственных наборов. В составе набора - 4,5 килограмма муки, 1,5 килограмма риса, килограмм сахара, сгущенное молоко, чай... Также будет оказана медицинская помощь в виде терапевтического осмотра всем нуждающимся», - поясняет начальник группы по формированию гуманитарных грузов подполковник Дмитрий Бредучев.

В течение часа российские военные раздавали продуктовые наборы. Одновременно с этим военные медики в здании школы проводили осмотр всех желающих, раздавали медикаменты и рекомендации.

Получив коробки с продуктовыми наборами, местные жители не спешили расходиться по домам. Пообщаться с военными, которые помогли освободить их страну от террористов, для многих важнее продуктов. В свою очередь, российские военные заявляют, что география гуманитарных акций на северо-востоке Сирии будет только расширяться.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:21 В стране и мире
Зеленский и Эрдоган выступили с итоговым заявлением после переговоров в Стамбуле
21:39 Спорт
«Рубин» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
20:27 В стране и мире
В Киеве назвали примерные сроки встречи лидеров Германии, Украины и Франции по Донбассу
18:15 В стране и мире
Видео
«В глазах потемнело»: брат погибшей в ДТП в Турции россиянки рассказал о трагедии
14:44 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека
Видео
Названы заболевания, которые можно определить по запаху
Видео
В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи
Названы признаки надвигающегося тромбоза
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.