В «Росатоме» оценили потери Чехии из-за исключения России из тендера по АЭС

Исключая «Росатом» из тендера по АЭС «Дукованы», Чехия рискует оставить собственную промышленность без контрактов на миллиарды евро. Об этом говорится в заявлении российской атомной государственной корпорации.

«Российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС "Дукованы", в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро. Таким образом, исключая "Росатом" из тендера, чешские власти исключают, в первую очередь свою национальную промышленность», - сказано в заявлении компании.

В госкорпорации также высказали сожаление о решении чешских властей, поскольку «российский и чешский атомно-промышленные комплексы имели серьезные перспективы развития взаимовыгодного партнерства», как в самой Чехии, так и в рамках совместной работы в третьих странах.

В понедельник, 19 апреля, члены чешского кабмина приняли единогласное решение об исключении «Росатома» из числа кандидатов на участие в тендере по возведению нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке государства.