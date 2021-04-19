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Чехия исключит Росатом из числа участников тендера на строительство АЭС

Иван Линдеманн
10:24 19.04.2021
Кроме того, никто из приглашенных Чехией к тендеру компаний не будет задействовать субподрядчика от российской госкорпорации.
Чехия исключит Росатом из числа участников тендера на строительство АЭС
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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В ближайшие дни Росатом будет официально исключен из списка кандидатов на участие в тендере на строительство энергоблока атомной электростанции «Дукованы» на юго-востоке Чехии. Об этом предупредил вице-премьер и руководитель Минпромторга республики Карел Гавличек.

«В течение нескольких дней Росатом будет исключен. Никто из приглашенных Чехией к тендеру компаний не будет задействовать субподрядчика от "Росатома"», - сказал он в интервью газете Pravo.

За отстранение Росатома от участия в тендере ранее высказался премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. В субботу, 17 апреля, он заявил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в городе Врбетиц в 2014 году. Кроме того, из-за этого МИД Чехии объявил о высылке из республики 18 сотрудников российского посольства.

На следующий день МИД РФ ответил Чехии. Вызванному послу Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявляются 20 дипломатов, которые должны покинуть территорию России в течение 24 часов.

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