Россия может покинуть проект МКС с 2025 года

Вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Россия в 2025 году собирается выйти из проекта международной космической станции. Решение было принято в ходе совещания у президента 12 апреля. Россия будет работать над проектом своей станции.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развёртыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», — прокомментировали решение в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

В корпорации подчеркнули, что переговоры с партнерами начнутся после принятия конкретных решений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручить создать специальные программы подготовки студентов для работы на космодроме Восточный. Он подчеркнул, что Восточный является уникальным космодромом, и когда он заработает в полную силу, возникнет необходимость в квалифицированных кадрах по всем направлениям деятельности.