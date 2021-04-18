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Россия может покинуть проект МКС с 2025 года

Алексей Курильченко
15:31 18.04.2021
В ходе совещания было принято решение покинуть проект Международной космической станции к 2025 году.
Россия может покинуть проект МКС с 2025 года
© Фото: Mission of Russia EU, Globallookpress
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Вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Россия в 2025 году собирается выйти из проекта международной космической станции. Решение было принято в ходе совещания у президента 12 апреля. Россия будет работать над проектом своей станции.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развёртыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», — прокомментировали решение в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

В корпорации подчеркнули, что переговоры с партнерами начнутся после принятия конкретных решений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручить создать специальные программы подготовки студентов для работы на космодроме Восточный. Он подчеркнул, что Восточный является уникальным космодромом, и когда он заработает в полную силу, возникнет необходимость в квалифицированных кадрах по всем направлениям деятельности.

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