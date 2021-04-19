СМИ: ребенок погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области

По информации СМИ, при взрыве газа в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области погиб ребенок. Кроме того сообщается, что в результате трагедии пострадали два человека.

«При взрыве газа произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в центральной части дома. В результате погиб ребенок. Два человека ранены» - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Также отмечается, что сейчас под завалами может находиться еще один человек. На данный момент продолжается эвакуация жильцов.

Ранее сообщалось, что на месте трагедии находятся несколько бригад скорой помощи, готовых к госпитализации пострадавших в Дальнеконстантиновскую районную больницу.