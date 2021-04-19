В МИД РФ оценили требование Чехии «вернуть» земли у посольства в Праге

Участки земли, используемые Посольством России в Праге, были выделены СССР в начале 70-х годов на основании советско-чехословацких соглашений. Об этом дипведомство сообщило в своем официальном канале в Telegram.

«Ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций», – говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что у чешской стороны также есть немало недвижимости в Москве, в районе Тверской улицы.

Ранее пражские власти потребовали от России вернуть часть городского парка Стромовка, которую занимает на данный момент диппредставительство в столице Чехии. Речь идет о половине гектара земли в Праге. Там власти города хотят восстановить зеленые насаждения.