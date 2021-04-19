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Росавиация выпустила памятки для туристов в Турции и Танзании

Виктория Ивашечкина
20:41 19.04.2021
В частности, пассажир имеет право обратиться в свою авиакомпанию для согласования переноса даты вылета и переоформления авиабилета.
Росавиация выпустила памятки для туристов в Турции и Танзании
© Фото: pixabay
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Росавиация опубликовала памятки для туристов, находящихся в Турции и Танзании, а также имеющих авиабилеты на рейсы туда до 1 июня текущего года.

Для уже находящихся в Турции россиян расписано, что делать, если они покупали билет самостоятельно или в рамках турпакета.

«Если вы приобретали авиабилеты на рейсы разных авиакомпаний, отслеживайте поступление информации от вашей авиакомпании о возможном изменении вашего вылета», - указывается в памятке. 

Также пассажир имеет право обратиться в свою авиакомпанию для согласования переноса даты вылета и переоформления авиабилета. Это можно сделать, как говорится в памятке, через колл-центр или официальный сайт.

«Авиакомпания, осуществляющая перевозку на участке из Турции в Россию, не несет ответственность за вашу перевозку из другого государства в Турцию», - отмечается в памятке.

В этом случае необходимо самостоятельно планировать перевозку из другого государства в Турцию под новый рейс в Россию, говорится в памятке Росавиации.

Напомним, Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 ранее решил ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что в Турции находятся 40 тысяч организованных туристов и 50 тысяч самостоятельных отдыхающих из России. При этом, отметил он, 10 тысяч туристов, купивших путевки в агентствах, уже вернулись на Родину. Остальные прилетят в свои сроки.

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