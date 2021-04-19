В АТОР разъяснили порядок возвращения россиян из Турции

В Турции находятся 40 тысяч организованных туристов и 50 тысяч самостоятельных отдыхающих из России. Такие цифры привел вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. При этом, отметил он, 10 тысяч туристов, купивших путевки в агентствах, уже вернулись на Родину. Остальные прилетят в свои сроки.

«Если учесть, что последний вылет в Турцию из России был 14 апреля, а средняя продолжительность отдыха составляет 7-14 дней, подавляющее число туристов вернутся на родину уже к майским праздникам», - приводят «Известия» слова Дмитрия Горина.

Все рейсы будут выполняться в плановом режиме, добавил Горин, никаких предельных дат для возвращения в Россию нет. В последние дни количество заболевших COVID-19 в Турции превысило порог 60 тысяч человек в сутки. По этому показателю страна вышла на четвертое место в мире после Индии, США и Бразилии.