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Патрушев и Салливан обсудили подготовку встречи лидеров РФ и США

Виктория Ивашечкина
20:00 19.04.2021
Представители двух стран также затронули проблемы, связанные с участием государств в Договоре по открытому небу.
Патрушев и Салливан обсудили подготовку встречи лидеров РФ и США
© Фото: Kremlin Pool globallookpress
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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече лидеров двух стран, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества.

«Девятнадцатого апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор секретаря Совета Безопасности РФ с помощником президента США по национальной безопасности», - говорится в сообщении
пресс-службы аппарата Совета Безопасности РФ. 

Во время телефонных переговоров была также подчеркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности и необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова.

«Были затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу», - также говорится в сообщении.

Ранее Николай Патрушев заявил, что российско-американские отношения в настоящий момент находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. При этом секретарь Совбеза РФ подчеркнул, о желании Москвы наладить диалог с Вашингтоном.

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