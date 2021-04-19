Патрушев и Салливан обсудили подготовку встречи лидеров РФ и США

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече лидеров двух стран, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества.

«Девятнадцатого апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор секретаря Совета Безопасности РФ с помощником президента США по национальной безопасности», - говорится в сообщении

пресс-службы аппарата Совета Безопасности РФ.

Во время телефонных переговоров была также подчеркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности и необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова.

«Были затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу», - также говорится в сообщении.

Ранее Николай Патрушев заявил, что российско-американские отношения в настоящий момент находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. При этом секретарь Совбеза РФ подчеркнул, о желании Москвы наладить диалог с Вашингтоном.