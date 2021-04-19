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Диетологи рассказали, какие продукты опасно употреблять натощак

Анна Назайкина
17:53 19.04.2021
Так, по мнению специалистов, не стоит есть на голодный желудок мясо и мучные изделия.
Диетологи рассказали, какие продукты опасно употреблять натощак
© Фото: Clementina Toso, Unsplash.com
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Диетологи назвали продукты, которые не стоит употреблять натощак. Об этом говорится в научной работе британских специалистов, опубликованной в Nature Metabolism.

Результаты исследования говорят о том, что холодную воду до первого приема пищи опасно пить людям с проблемами желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистой системы. В то же время вода, температура которой превышает 65 градусов, при регулярном употреблении может нанести вред слизистой.

Также, как утверждают специалисты, не следует на голодный желудок пить кофе. Это горячий напиток может вызвать повышенное производство кислоты в желудке, а также раздражение слизистой, что в свою очередь спровоцирует тошноту, изжогу, вызвать болезненные ощущения в области брюшной полости и вздутие живота.

По мнению специалистов, натощак не стоит есть мясо и мучные изделия, которые могут в итоге привести человека к ожирению и вызвать резкий скачок сахара в крови. Также британские диетологи заявили, что на голодный желудок не стоит употреблять соки, поскольку они могут ударить по поджелудочной железе.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала «Звезде», вредно ли пить во время еды.

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