Шествие «Бессмертного полка» может пройти в традиционном формате 24 июня
Точный формат проведения акции зависит от эпидемиологической ситуации на момент проведения.
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Шествие «Бессмертного полка» в этом году может пройти в традиционном формате 24 июня - но это зависит от эпидемиологической ситуации на этот момент. Об этом сообщают организаторы акции.
Напомним, в 2021 году акция «Бессмертный полк» готовится как в очном, подразумевающем массовое шествие по улицам российских городов, так и в онлайн-форматах.
Такая подготовка позволит принимать решение, исходя из наиболее благоприятных для проведения условий, не ограничивая выбор заранее заданным вектором приготовлений.