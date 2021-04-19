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Шествие «Бессмертного полка» может пройти в традиционном формате 24 июня

Тимур Шерзад
16:24 19.04.2021
Точный формат проведения акции зависит от эпидемиологической ситуации на момент проведения.
Шествие «Бессмертного полка» может пройти в традиционном формате 24 июня
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Шествие «Бессмертного полка» в этом году может пройти в традиционном формате 24 июня - но это зависит от эпидемиологической ситуации на этот момент. Об этом сообщают организаторы акции.

Напомним, в 2021 году акция «Бессмертный полк» готовится как в очном, подразумевающем массовое шествие по улицам российских городов, так и в онлайн-форматах.

Такая подготовка позволит принимать решение, исходя из наиболее благоприятных для проведения условий, не ограничивая выбор заранее заданным вектором приготовлений. 

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