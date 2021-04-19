Шествие «Бессмертного полка» может пройти в традиционном формате 24 июня

Шествие «Бессмертного полка» в этом году может пройти в традиционном формате 24 июня - но это зависит от эпидемиологической ситуации на этот момент. Об этом сообщают организаторы акции.

Напомним, в 2021 году акция «Бессмертный полк» готовится как в очном, подразумевающем массовое шествие по улицам российских городов, так и в онлайн-форматах.

Такая подготовка позволит принимать решение, исходя из наиболее благоприятных для проведения условий, не ограничивая выбор заранее заданным вектором приготовлений.