В Госдуме спрогнозировали формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ в конце лета

Чтобы среди населения смог сформироваться коллективный иммунитет, более 60% всех жителей страны должны иметь антитела против COVID-19. В РФ необходимого показателя, возможно, удастся достичь уже к концу лета этого года. Такой прогноз сделал депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

Он обозначил, что в крупных городах страны такой уровень защиты уже может существовать. К примеру, о 60% переболевших говорит статистика по Москве. С учетом вакцинации, по мнению специалиста, можно будет относительно скоро прийти к формированию коллективного иммунитета.

«Можно успеть до четвертой волны, которая возможна осенью», - цитирует его радио Sputnik.

Для того, чтобы уложиться в срок, по мнению депутата, важно сделать упор на вакцинацию и прививочную кампанию в сельской местности. В настоящее время уровень защищенности сельского населения является слабым местом коллективного иммунитета, по сравнению с крупными городами.

Также Куринный добавил, что третья волна коронавируса, вполне вероятно, затронет россиян. Тем не менее пройти она должна в сглаженном виде.