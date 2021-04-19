«Скромный человек»: Плющев поделился воспоминаниями об олимпийском чемпионе по хоккею Шувалове

Российский хоккейный тренер Владимир Плющев поделился со «Звездой» воспоминаниями о первом чемпионе мира в составе Сборной СССР по хоккею Викторе Шувалове. Напомним, в понедельник, 19 апреля, стало известно о том, что олимпийский чемпион 1956 года скончался в возрасте 97 лет.

«Я общался с ним, когда был в достаточно юном возрасте. Шувалов часто на игры ЦСКА приходил и помогал ребятам советом. Очень хороший, добрый, позитивный человек. Естественно, он прошел тяжелую жизнь. К сожалению, так бывает, что уходят такие люди», - отметил Плющев.

По его словам, Шувалов был очень скромным человеком, приятным в общении. Также, по словам тренера, чемпион мира любил помогать молодым спортсменам.

О причине смерти Виктора Шувалова на данный момент не сообщается.

Напомним, карьеру спортсмен начал в 1947 году в Челябинске. Шувалов играл за клуб «Дзержинец». С 1949 по 1953 годы выступал за московский ВВС, позднее - за ЦДСА и СКВО.

После завершения своей спортивной карьеры хоккеист работал тренером.