В Кремле ответили на слова Дерипаски об уровне бедности россиян
Кремль в вопросе о числе бедных в России ориентируется на данные Росстата, который оперирует большим массивом выверенной информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова бизнесмена о том, что в стране проживает около 80 миллионов граждан с доходом ниже прожиточного минимума. По данным Росстата, таких граждан 17,8 миллиона.
«Борьба с бедностью - это один из главных приоритетов правительства и руководства страны», - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что Дерипаска опытный предприниматель и обладает большим объемом знаний, а также является достаточно крупным работодателем в области экономики.
«Но здесь нужно учитывать, что Росстат все-таки оперирует большим выверенным массивом», - уточнил Песков.
По данным Росстата, доля россиян с с доходами ниже прожиточного минимума в прошлом году снизилась с 12,3% до 12,1%.