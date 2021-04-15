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Росстат объявил о снижении уровня бедности в России

Алена Миронова
09:19 15.04.2021
В Росстате рассказали о снижении уровня бедности в стране.
Росстат объявил о снижении уровня бедности в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Доля граждан России с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1% населения государства с 12,3% за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Как отмечают в ведомстве, в 2020 году число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума составило 17,8 миллиона человек, что, в свою очередь, на 300 человек меньше, чем годом ранее.

В то же время, согласно имеющимся данным, в четвертом квартале прошлого года число бедных россиян составило 13,5 миллиона человек, что, в свою очередь, составляет 9,2% населения государства. Эта статистика за год не поменялась. Однако за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года число малоимущих уменьшилось на 5,3 миллиона человек - с 18,8 до 13,5 миллиона.

Как считают в ведомстве, таким показателям поспособствовали, в первую очередь, рост среднедушевых доходов на 22,6%, рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в четвертом квартале 2020 года на 14,3%, рост пенсии по старости на 5,16%.

Размер прожиточного минимума в четвертом квартале 2020 года, согласно статистике, также сократился по сравнению с третьим кварталом 2020 года на 277 рублей, или на 2,4%, - с 11 606 рублей до 11 329 рублей.

Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. Их общий объем составил 3,4 триллиона рублей, что, в свою очередь, на 5,9% выше, чем в четвертом квартале 2019 года. 

В Росстате также отметили рост доходов от собственности, а также от предпринимательской и иной производственной деятельности.

Так, рост доходов граждан в четвертом квартале вкупе с активной поддержкой наиболее незащищенных групп населения позволил значительным образом снизить число малоимущих граждан.

Ранее Всемирный банк оценил ситуацию с бедностью в России. По словам представителя ВБ Рено Селигманна, меры по поддержке экономики позволили избежать здесь резкого скачка.

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