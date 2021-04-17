Россиян предложили возвращать из Турции по билетам за 10 тысяч рублей

В Оперативном штабе при Ростуризме предложили возможный вариант разрешения ситуации с российскими гражданами, «застрявшими» в Турции из-за ограничения авиасообщения. Туристам могут организовать специальные перелеты за 10–12 тысяч рублей, билеты на которые те приобретут за свои средства, а позже получат возврат за «сгоревшие» рейсы.

Таким образом в организации хотят помочь оказавшимся в затруднительном положении россиянам, которые не могут купить обратные билеты либо из-за их отсутствия, либо из-за заоблачных цен. Из-за сложившихся обстоятельств, многие люди остались с отмененными билетами на руках в отелях, срок пребывания в которых подходит к концу.

Не повезло и отдыхающим, авиабилеты которых включали Турцию как транзитный пункт. Зачастую таких туристов доводили лишь до Стамбула и «бросали» там без дальнейших ориентиров. Об этом пишут «Известия».

В виду наличия лишь двух рейсов Стамбул-Москва в неделю, для возвращения отдыхающих домой предлагают использовать билеты через третьи страны с открытыми границами. К примеру, Белоруссию. Обеспечение возможности сделать это по адекватной цене сейчас является главной задачей Оперштаба Ростуризма.