Навального переводят из колонии в больницу для осужденных

Алексея Навального, отбывающего наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №2 в городе Покрове Владимирской области, переводят в стационар областной больницы для осужденных. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая в том числе специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», - сказано в сообщении ФСИН.

Уточняется, что состояние здоровья Навального врачи оценивают как удовлетворительное. Каждый день заключенного осматривает врач-терапевт. Кроме того, Навальному с его согласия назначена витаминная терапия.