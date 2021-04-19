Врач назвал частую причину смерти в раннем возрасте

Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может вызвать смерть в достаточно раннем возрасте, так как провоцирует заболевания мозга, сердца и почек. Об этом рассказал заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

По его словам, гипертоническая болезнь является первой причиной хронической сердечной недостаточности, так как в сердце происходят морфологические изменения и начинает страдать насосная функция. Без лечения у гипертоника ухудшается работа почек, возникает интоксикация, задержка жидкости и множество других проблем. Гипертония также приводит к снижению умственных способностей в результате микроинсультов, начинают развиваться возрастные деменции, отметил Иванов.

«Гипертония - очень серьезное заболевание, им надо заниматься, если этим не заниматься, то, к сожалению, наши пациенты начинают погибать в достаточно раннем возрасте», - сказал кардиолог радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что в настоящее время болезнь стала поражать более молодых людей, причин может быть много: среди них нарушения в питании, отсутствие физической активности и полноценного отдыха, большая информационная нагрузка, которая приводит к хроническому стрессу.

Ранее врач-кардиолог рассказал, каким должно быть идеальное артериальное давление.