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На аэродроме Степанакерта прошла первая сводная тренировка парада Победы с участием российских миротворцев

Ян Брацкий
03:00 19.04.2021
Планируется, что в День Победы в торжественном шествии примут участие до 10 коробок, численностью до 45 военнослужащих каждая.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, приступили к проведению тренировок торжественного шествия, приуроченного ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На аэродроме Степанакерта в тренировках задействованы около 400 российских военнослужащих. К репетициям прохождения торжественным маршем привлекается личный состав 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, составляющих основу российского миротворческого контингента в нагорном Карабахе.

Помимо этого, к репетициям привлекается личный состав подразделений Центра гуманитарного реагирования, военной полиции, медицинского отряда специального назначения, группы управления российского миротворческого контингента, а также подразделений материально-технического обеспечения.

В настоящее время тренировки парадных расчетов российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе проводятся на регулярной основе в специально отведенное время, чтобы не мешать выполнению миротворческим контингентом задач по предназначению.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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