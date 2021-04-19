Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Борется за жизнь»: муж рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

Иван Линдеманн
12:27 19.04.2021
Константин Артемов отметил, что его супруга уже разговаривает и интересуется подробностями аварии.
«Борется за жизнь»: муж рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Читайте нас на:

Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом, перенесла сложную операцию. Об этом рассказал ее супруг Константин.

В настоящее время женщина готовится ко второму оперативному вмешательству.

«На той неделе была сложнейшая операция на ногу. Прошла успешно. Ждем, наверное, на этой неделе будет следующая операция», - сказал «360» муж пострадавшей.

По его словам, первая операция длилась достаточно долго. После наркоза женщина восстановилась не сразу. В настоящее время она чувствует себя неплохо.

Также Константин отметил, что его супруга уже разговаривает и интересуется подробностями аварии.

«Человек держится, борется за свою жизнь»,  - сказал супруг.

ДТП произошло в центре Москвы 1 апреля. Блогер вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку. Находившаяся за рулем женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, она вышла из комы спустя шесть дней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:11 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что за высылкой российских дипломатов из Чехии стоят США
12:55 Армия
Видео
Стрельбы танков и грохот БМП: опубликованы кадры контрольной проверки под Нижним Новгородом
11:39 В стране и мире
В МВД назвали главное отличие электронного паспорта
09:09 Армия
Видео
Пожар на судне и люди за бортом: кадры учений моряков Северного флота в Баренцевом море
11:15 Спорт
СМИ: все 12 футбольных команд Суперлиги покинули Европейскую ассоциацию клубов
Популярное
Популярное
Бронежилет бесполезен: NI рассказал о российском «Винторезе»
Врач назвал способ пережить «барическую яму»
Ученые рассказали об угрозе обществу из-за создания химер людей и животных
Видео
Проснувшийся «Алмаз»: один из ее создателей вновь оживил первую боевую космическую станцию СССР
Видео
Врач назвала наиболее полезное для здоровья масло
Видео
Эксперт назвал недорогой орех, по ценности ничем не уступающий пекану и миндалю
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.