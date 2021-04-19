«Борется за жизнь»: муж рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом, перенесла сложную операцию. Об этом рассказал ее супруг Константин.

В настоящее время женщина готовится ко второму оперативному вмешательству.

«На той неделе была сложнейшая операция на ногу. Прошла успешно. Ждем, наверное, на этой неделе будет следующая операция», - сказал «360» муж пострадавшей.

По его словам, первая операция длилась достаточно долго. После наркоза женщина восстановилась не сразу. В настоящее время она чувствует себя неплохо.

Также Константин отметил, что его супруга уже разговаривает и интересуется подробностями аварии.

«Человек держится, борется за свою жизнь», - сказал супруг.

ДТП произошло в центре Москвы 1 апреля. Блогер вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку. Находившаяся за рулем женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, она вышла из комы спустя шесть дней.