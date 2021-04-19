В Роспотребнадзоре рассказали о формировании «российских» штаммов коронавируса

В России выявили формирование новых мутаций коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», - сообщила она на собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН).

Она также добавила, что в стране выявлено 192 случая британского штамма инфекции и 21 - южноафриканского.

По словам Поповой, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. По показателям среднесуточной заболеваемости, Россия находится на 87-м месте в мире.

Ранее Попова рассказала, что иностранные мутации COVID-19 чаще всего попадают в Россию из Турции.