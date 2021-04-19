Без поводка и намордника: в Москве бойцовская собака напала на женщину с ребенком

В Москве бойцовская собака напала на женщину с ребенком. Кадры инцидента на территории жилого комплекса «Саларьево» появились в Сети.

Во время прогулки хозяин двух бойцовских собак отпустил их с поводка, после чего они начали вести себя агрессивно, напали на женщину с ребенком и едва не растерзали другого пса. На помощь пришли прохожие, которым удалось отбиться от собак пинками. После этого один из псов перебежал через дорогу и вновь начал нападать на других питомцев, которых пришлось спасать их хозяину.

Как рассказали местные жители, владелец бойцовских собак часто выгуливает своих животных без поводка и намордника. О пострадавших в связи с произошедшим информации нет, передает «360».

Ранее в Башкирии после нападения стаи бродячих собак погиб четырехлетний ребенок.