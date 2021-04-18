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Глава Пентагона выступал против вывода войск США из Афганистана

Валентина Пескова
06:58 18.04.2021
По данным СМИ, министр обороны США не сразу принял решение президента Джо Байдена и настаивал на том, что вывод американских войск из Афганистана разрушит и без того хрупкий мир, установившийся в стране благодаря США.
Глава Пентагона выступал против вывода войск США из Афганистана
© Фото: defense.gov
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Узнав о решении президента США Джо Байдена полностью вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин несколько раз приходил к главе государства с докладами о том, что несколько американских военачальников сильно обеспокоены такими неожиданными планами Белого дома. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В число «не согласных», по данным СМИ, вошли председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер, а также глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи.

Как пишет издание, министр обороны Остин предупредил американского лидера о том, что с выводом вооруженных сил США из Афганистана народ страны фактически потеряет поддержку и не сохранит даже ту хрупкую стабильность, установившейся в стране благодаря США.

Однако не смотря на опасения своих военачальников, Байден не стал слушать их советы и принял решение, противоречащее их пониманию ситуации. Американский лидер настоял на том, что вывод войск США наилучшим образом поможет избежать возобновления боевых действий в Афганистане.

Байден объявил 14 апреля, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, и стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

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