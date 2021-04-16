Пентагон: операции военных кораблей США в Черном море продолжатся

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о том, что корабли военно-морского флота США продолжат заходить в акваторию Черного моря. Он также отказался комментировать сообщения о том, что Штаты планировали отказаться от использования своих кораблей на данной территории.

«Мы на рутинной основе вели операции военных кораблей в Черном море, и это продолжится», - цитирует РИА Новости заявление Кирби.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источник в Пентагоне, сообщил, что США могут отправить свои военные корабли в Черное море в ближайшие недели, чтобы продемонстрировать Украине поддержку. Такие действия со стороны Соединенных Штатов будут означать «особое послание» для России.