Назван самый правильный способ приготовления яиц

Самым лучшим способом готовки яиц является их варка. К такому выводу пришли эксперты из Национальной службы здравоохранения Англии.

Кроме этого не вредно также есть яйца в виде омлета. Тем не менее нужно соблюдать при готовке некоторые правила, а именно не добавлять в воду соль при варке и разводить омлет с нежирным молоком.

Максимально не полезными являются жаренные яйца. При жарке содержание жира в этом продукте увеличивается примерно в два раза. Об этом пишет Express.

Ранее российский врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщал, что худшим блюдом с яйцами является яичница с сосисками или другими продуктами с красным мясом. Как показывают исследования, постоянное употребления такой еды значительно повышает риск развития рака.