Экологическая атака: как люди, сами того не ведая, отравляют пчел
Апитерапевт Валентина Касьяненко рассказала «Звезде», какие опасности несет для пчел деятельность человека. Эксперт объяснила, что на насекомых оказывают воздействие пестициды, которые используются при сельхозработах и откладываются на цветках и листьях растений.
«Пчелы тоже могут травиться и погибать», - отметила Касьяненко.
Специалист раскритиковала тенденцию применять химические вещества для улучшения урожая. Она отметила, что раньше вопросы стимулирования роста растений решались иначе. К примеру, приветствовалось близкое расположение сельхоз угодий и пасек из-за пользы пчел.
«Они опыляют растения, любые растения... и повышается урожайность», - подчеркнула апитерапевт.
Касьяненко также добавила, что в настоящее время пчеловодство стало намного менее распространенным, чем до этого. Она предположила, что это связано с трудоемкостью деятельности, а также со значительным подорожанием продуктов пчеловодства, которое сделало их намного менее популярными у потребителей.