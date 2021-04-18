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Экологическая атака: как люди, сами того не ведая, отравляют пчел

Анна Берестовая
03:08 18.04.2021
Эксперт рассказала, какие действия людей оказывают крайне негативный эффект на пчел.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Апитерапевт Валентина Касьяненко рассказала «Звезде», какие опасности несет для пчел деятельность человека. Эксперт объяснила, что на насекомых оказывают воздействие пестициды, которые используются при сельхозработах и откладываются на цветках и листьях растений.

«Пчелы тоже могут травиться и погибать», - отметила Касьяненко.

Специалист раскритиковала тенденцию применять химические вещества для улучшения урожая. Она отметила, что раньше вопросы стимулирования роста растений решались иначе. К примеру, приветствовалось близкое расположение сельхоз угодий и пасек из-за пользы пчел.

«Они опыляют растения, любые растения... и повышается урожайность», - подчеркнула апитерапевт.

Касьяненко также добавила, что в настоящее время пчеловодство стало намного менее распространенным, чем до этого. Она предположила, что это связано с трудоемкостью деятельности, а также со значительным подорожанием продуктов пчеловодства, которое сделало их намного менее популярными у потребителей.

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