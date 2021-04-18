В стране и мире В Госдуме допустили выход России из ПАСЕ Светлана Головина Леонид Слуцкий заявил, что в свете последних антироссийских событий Россия может выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы. © Фото: Wiktor Dabkowski ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что Россия может выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в свете последних антироссийских событий. «Думаю, что российское руководство примет адекватное решение, соответствующее тому, что ПАСЕ используется для нанесения разного рода ударов по России», - сказал парламентарий в эфире «Соловьев Live». Также Слуцкий добавил, что решение Чехии о выдворении российских дипломатов принято «как по команде». Депутат предположил, что происходящее является попыткой Европы отвлечь внимание от событий в Белоруссии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика