Человечеству грозит дефицит чипсов и картофеля фри

Эксперты предупреждают о возникновении трудностей для американских фермеров, выращивающих картофель, из которого делают чипсы. Причина этому - глобальное потепление.

«Рассет Бербанк» - специальный сорт картофеля, выращиваемый в Северной Америке. Он широко используется для приготовления картофеля фри и, как отмечается, является предпочтительным вариантом для «Макдональдса». Об этом сообщает Daily Mail.

Фермеры в штате Айдахо, выращивающие картофель, надеются на использование воды от талого снега в горах для орошения посевов. Согласно предоставленной статистике, в 2019 году Айдахо выращивал больше картофеля, чем любой другой американский штат, производя 14,6 миллиарда фунтов стерлингов. Порядка 300 000 акров отведено под растения.

Штат Вашингтон был вторым по величине производителем с 11,8 миллиарда фунтов. Висконсин - на третьем месте с 3,2 миллиарда фунтов.

Отмечается, что горный снежный покров является чрезвычайно важным ресурсом для выращивания сорта «Рассет Бербанк» в Айдахо. Традиционно он формируется к началу апреля и медленно тает в течение всего лета, обеспечивая тем самым источник воды. Однако исследование 2018 года показало, что количество снега на вершинах гор с середины XX века уменьшилось на 15-30%.

Айдахо также пострадал от одного из самых сильных потеплений в континентальной части США: температура в картофелепроизводящих частях штата поднималась более чем на 1,5 градуса по Фаренгейту за десятилетие.

Жаркая и сухая погода может повлиять на рост картофеля и в конечном итоге на его вкус и внешний вид. Высокие температуры могут вызвать неравномерное превращение крахмала в картофеле в сахар, в результате чего некоторые части картофеля имеют более высокое содержание сахара. Сорт «Рассет Бербанк» особенно предрасположен к этому, что, в свою очередь, представляет собой коммерческую проблему для фермеров, так как при жарке картофеля его сладкие части приобретают темный цвет, а части, содержащие крахмал, остаются обычно бежевыми. Фермеры и розничные торговцы отмечают, что темные части нежелательны для большинства потребителей.

В настоящий момент эксперты работают над созданием гибридных сортов картофеля, более устойчивых к изменению климата.